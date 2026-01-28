PD Titerno-Pietraroja Vincenziana Angela Maturo confermata segretaria del Circolo

L’assemblea degli iscritti del Circolo del Partito Democratico di Titerno-Pietraroja ha riconfermato Vincenziana Angela Maturo come segretaria. La riunione si è svolta il 24 gennaio e ha visto tutti i partecipanti esprimere la loro fiducia nella linea politica e nelle scelte organizzative portate avanti negli ultimi anni. Nessuna sorpresa, dunque, ma una conferma chiara del lavoro fatto finora.

Una decisione chiara e condivisa che rappresenta il riconoscimento del lavoro politico e organizzativo svolto nel corso degli anni. Da oltre vent'anni, Vincenziana Angela Maturo costituisce un riferimento solido e autorevole per il Partito Democratico a livello locale e provinciale, ricoprendo anche il ruolo di componente dell'Assemblea provinciale del Partito e contribuendo al coordinamento e alla crescita dell'organizzazione su tutto il territorio.La riconferma unanime testimonia la fiducia piena degli iscritti nella linea politica portata avanti con coerenza, serietà e senso di responsabilità, nel rispetto dei valori fondanti del Partito Democratico.

