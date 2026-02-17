Lo Stato ha deciso di offrire una seconda chance a chi aveva iniziato a pagare le rate della rottamazione quater, ma non è riuscito a rispettare tutte le scadenze. La misura permette di riprendere i pagamenti senza perdere i diritti, anche se bisogna fare attenzione alle scadenze finali. Negli ultimi anni, molte persone hanno usufruito di queste opportunità per regolarizzare i debiti con il fisco.

N egli ultimi anni lo Stato ha messo a disposizione dei contribuenti diverse possibilità per saldare i debiti. Tra le più note ci sono le cosiddette rottamazioni delle cartelle esattoriali, che eliminano dal conto finale sanzioni e interessi. Si è partiti con la prima rottamazione del 2016, seguita dalla bis del 2017, dalla ter del 2018, per arrivare infine alla quater, introdotta con la legge di bilancio del 2023. Ed è proprio di questa ultima versione che intendiamo parlare, l’unica ancora in corso. Chi ha i soldi in Italia? Il primato degli over 50 e perché trainano l’economia X Rottamazione quater, ultimissime: riapertura proroga. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo Stato concede una seconda opportunità a chi aveva iniziato a pagare le rate della rottamazione quater ma non era riuscito a rispettare tutte le scadenze. Attenzione però a non perdere i termini ultimi

Leggi anche: Rottamazione quater, scadenza 9 dicembre: come pagare e che succede a chi non lo fa

Leggi anche: Rottamazione quater, scaduti i termini: chi non paga decade. Ma c'è tolleranza fino al 9 dicembre

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.