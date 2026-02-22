Ascolti TV Sabato 21 Febbraio 2026 C’è Posta per Te 28.4% Sfida tra Giganti dell’Eredità giù al 13.6%

Nella serata di sabato 21 febbraio 2026, il programma “C’è Posta per Te” ha registrato il 28,4% di share, attirando un grande pubblico. La causa di questo successo deriva dal forte richiamo del format, che ha coinvolto molte famiglie. Sullo stesso canale, “L’Eredità – Sfida tra Giganti” ha invece perso spettatori, scendendo al 13,6%. La differenza di ascolti segnala come i gusti degli spettatori siano cambiati rispetto alle puntate precedenti.

Nella serata di sabato 21 febbraio 2026, su Rai1 L’Eredità – Sfida tra Giganti ha intrattenuto 2.024.000 spettatori pari al 13,6% di share. Su Canale5, C’è Posta per Te ha catturato 3.930.000 spettatori con uno share del 28,4%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno raccolto 1.963.000 spettatori, segnando l’ 11,1%. Su Italia1 il film Dolittle ha registrato 725.000 spettatori e il 4,4%, mentre su Rai3 Quel pomeriggio di un giorno da cani ha interessato 527.000 spettatori con il 3,2%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti ha totalizzato 727.000 spettatori ( 4,7% ). Su La7 In Altre Parole ha ottenuto 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

