Ascolti tv del 21 febbraio | L’Eredità – Sfida tra giganti contro C’è Posta per te

Il programma “L’Eredità” ha attirato più spettatori rispetto a “C’è Posta per te” il 21 febbraio, grazie a una sfida tra due conduttori molto seguiti. Mediaset e Rai hanno puntato sui loro volti di punta per conquistare il pubblico in prima serata. La concorrenza tra le due reti si è accesa con numeri che hanno sorpreso gli addetti ai lavori. La serata ha mostrato ancora una volta quanto siano forti questi due programmi in prima serata.

Un altro sabato sera, un'altra sfida accesissima per gli ascolti tv: il 21 febbraio la gara si è giocata come sempre tra Rai e Mediaset, che hanno schierato due volti di punta delle loro scuderie. Da un lato su Canale5 abbiamo l'inossidabile Maria De Filippi con C'è Posta per te, con un altro appuntamento del suo programma, che racconta le storie di persone comuni pronte a riconciliarsi con i propri cari. Dall'altro Marco Liorni ha condotto la seconda puntata de L'Eredità – Sfida tra giganti, un appuntamento speciale che celebra il ventennale della leggendaria Ghigliottina, dove si sono sfidati i più grandi campioni della storia del programma.