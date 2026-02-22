Ascolti TV | Sabato 21 Febbraio 2026 C’è Posta per Te torna a stravincere 28.4% Sfida tra Giganti dell’Eredità crolla al 13.6%

Nella serata di sabato 21 febbraio 2026, L’Eredità – Sfida tra Giganti ha registrato un calo di ascolti, raggiungendo il 13,6% di share. La causa principale è la forte concorrenza di C’è Posta per Te, che ha conquistato il pubblico con il suo 28,4%. La sfida tra i programmi televisivi ha evidenziato come le preferenze degli spettatori si siano spostate verso il varietà di Maria de Filippi. La lotta tra i due show continua a influenzare le scelte del pubblico.

Nella serata di ieri, sabato 21 febbraio 2026, su Rai1 L'Eredità – Sfida tra Giganti intrattiene 2.024.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale5 C'è Posta per Te incolla davanti al video 3.930.000 spettatori con uno share del 28.4%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è la scelta di 1.963.000 spettatori pari all'11.1%. Su Italia1 Dolittle raduna 725.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Quel pomeriggio di un giorno da cani raggiunge 527.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza 727.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.136.000 spettatori con il 6.