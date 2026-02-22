Ascolti TV | Sabato 21 Febbraio 2026 C’è Posta per Te torna a stravincere 28.4% Sfida tra Giganti dell’Eredità crolla al 13.6%

Da davidemaggio.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 21 febbraio 2026, L’Eredità – Sfida tra Giganti ha registrato un calo di ascolti, raggiungendo il 13,6% di share. La causa principale è la forte concorrenza di C’è Posta per Te, che ha conquistato il pubblico con il suo 28,4%. La sfida tra i programmi televisivi ha evidenziato come le preferenze degli spettatori si siano spostate verso il varietà di Maria de Filippi. La lotta tra i due show continua a influenzare le scelte del pubblico.

ascolti tv sabato 21 febbraio 2026 c8217232 posta per te torna a stravincere 284 sfida tra giganti dell8217eredit224 crolla al 136
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 21 Febbraio 2026. C’è Posta per Te torna a stravincere (28.4%), Sfida tra Giganti dell’Eredità crolla al 13.6%

Nella serata di ieri, sabato 21 febbraio 2026, su Rai1 L’Eredità – Sfida tra Giganti intrattiene 2.024.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.930.000 spettatori con uno share del 28.4%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è la scelta di 1.963.000 spettatori pari all’11.1%. Su Italia1 Dolittle  raduna 725.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Quel pomeriggio di un giorno da cani raggiunge 527.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza 727.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Altre Parole  conquista 1.136.000 spettatori con il 6. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti tv del 21 febbraio: L’Eredità – Sfida tra giganti contro C’è Posta per teIl programma “L’Eredità” ha attirato più spettatori rispetto a “C’è Posta per te” il 21 febbraio, grazie a una sfida tra due conduttori molto seguiti.

Ascolti tv sabato 21 febbraio: L’eredità, C’è Posta per Te 2026, DolittleL’eredità ha registrato il maggior numero di telespettatori sabato sera a causa della forte affluenza di pubblico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sabato 14 febbraio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per te e le Olimpiadi invernali; Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella Clerici; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 21 Febbraio, in prima serata; Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te perde per la prima volta. Clerici trionfa.

ascolti tv sabato 21Ascolti tv 21 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e L’eredità, i dati di PrimaFestival, Scotti e De MartinoChi ha vinto tra il programma di Rai1 L'eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni e la trasmissione di Canale5 C'è posta per te con Maria De Filippi ... fanpage.it

ascolti tv sabato 21Ascolti tv del 21 febbraio: L’Eredità – Sfida tra giganti contro C’è Posta per teAvvincente la gara degli ascolti del 21 febbraio: L’Eredità di Marco Liorni sfida C’è Posta per te con Maria De Filippi. Chi l’ha spuntata ... dilei.it