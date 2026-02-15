Ascolti tv 14 febbraio | chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids De Martino batte Scotti

Storico sorpasso di Rai1 su Canale5 con la finale di The Voice Kids che batte C’è posta per te di Maria De Filippi. Anche Affari Tuoi con Stefano De Martino finisce per prevalere su Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sabato 14 febbraio, la finale di The Voice Kids ha attirato più spettatori rispetto a C’è Posta per Te e alle Olimpiadi invernali, portando a casa il primato negli ascolti televisivi.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra programmi molto diversi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sera 13 febbraio, chi ha vinto la prima serata tra 'Io sono Farah' e 'Affari tuoi'; Ascolti tv, Rai 1 massacra la concorrenza: lo speciale di Affari Tuoi il più visto della prima serata - i trend Auditel; Ascolti tv 13 febbraio, chi ha vinto tra Affari Tuoi-Nella buona e nella cattiva sorte e Io sono Farah; Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado.

Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice batte MariaAntonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino. libero.it

Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te perde per la prima volta. Clerici trionfaUn sabato sera all’insegna dei grandi titoli, quello di San Valentino, che ha visto dominare, ancora una volta, Maria De Filippi ... dilei.it

Alla fine è successo quello che in pochi si aspettavano C'è posta per te crolla e vince The Voice Kids, il miracolo di San Valentino per Antonella Clerici https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/clamoroso-a-san-valentino-the-voice-kids-batte facebook

Clamoroso The voice kids 3.382 23,35 C'e' posta per te 3.272 22,07 #ascoltitv (E la ruota della fortuna sotto il 20%) x.com