Ascolti tv 20 febbraio | chi ha vinto tra L'Eredità e Io sono Farah i dati di De Martino contro Gerry Scotti

Venerdì 20 febbraio, Marco Liorni ha portato a casa più ascolti con L’Eredità rispetto a Io sono Farah di Gerry Scotti, secondo i dati Auditel. La sfida tra i due programmi ha attirato un pubblico diverso, con una leggera differenza nelle preferenze televisive degli spettatori. Su Rai1, il quiz ha registrato numeri significativi, mentre su Canale 5 il pubblico ha seguito con attenzione l’ultima puntata di Farah. I dati confermano le tendenze di questa stagione televisiva.

Gli ascolti tv di venerdì 20 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andato in onda L'Eredità condotto da Marco Liorni, su Canale 5 gli episodi di Io sono Farah.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry ScottiQuesta sera gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio si sono concentrati sui risultati di due programmi molto seguiti.

Ascolti tv 19 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia, i dati di De Martino e Gerry ScottiIl pubblico ha premiato Don Matteo 15 su Rai1, che ha conquistato più spettatori rispetto a Striscia la Notizia su Canale 5, trasmesso la stessa sera.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.