Ascoli perde il re del panino | Giorgio Vitelli 78 anni icona

Giorgio Vitelli, 78 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia. L’uomo era conosciuto come il re dello street food di Ascoli Piceno, dove gestiva un chiosco molto frequentato da decenni. La sua morte lascia un vuoto tra i clienti e i colleghi, che ricorderanno il suo entusiasmo e la dedizione nel preparare i panini. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a questa figura amata.

Ascoli piange Giorgio Vitelli, re dello street food e simbolo dell’accoglienza. Ascoli Piceno, 21 febbraio 2026 – Si è spento all’età di 78 anni Giorgio Vitelli, figura iconica della ristorazione ascolana. La sua paninoteca Mix, un punto di riferimento per generazioni di cittadini e visitatori, ha segnato un’epoca nella storia dello street food della città, mentre la sua carriera si è estesa anche alla cucina di importanti hotel e alla cura di eventi privati. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità. Giorgio Vitelli, appartenente a una famiglia da sempre legata al mondo dell’ospitalità e della gastronomia ad Ascoli Piceno, si è spento dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Addio allo storico ristoratore Giorgio Vitelli: aveva 78 anniGiorgio Vitelli, noto ristoratore ascolano, è morto a 78 anni.

È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Da icona sexy ad attivista per i diritti degli animali: il mito di B.B.Parigi, 28 dicembre 2025 – È scomparsa all’età di 91 anni Brigitte Bardot, figura iconica del cinema francese e internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Ad Ascoli la Ternana perde 1-0 senza mai tirare in portaAscoli - La Ternana ad Ascoli perde 1-0. Probabilmente non avrebbe meritato il pareggio considerando che gli attaccanti non hanno mai tirato verso la porta degli avversari. Tuttavia i rossoverdi si ... ilmessaggero.it

Ascoli in lutto, morto il ristoratore Giorgio Vitelli: i suoi locali punto di riferimento in città - facebook.com facebook

Ascoli in lutto, morto il ristoratore Giorgio Vitelli: i suoi locali punto di riferimento in città x.com