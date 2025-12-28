È morta a 91 anni Brigitte Bardot icona del cinema francese Da icona sexy ad attivista per i diritti degli animali | il mito di BB

Parigi, 28 dicembre 2025 – È scomparsa all’età di 91 anni Brigitte Bardot, figura iconica del cinema francese e internazionale. Celebre per la sua carriera artistica e successivamente per il suo impegno a favore dei diritti degli animali, la sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo e della cultura. La sua eredità rimarrà come esempio di stile, talento e impegno civile.

Parigi, 28 dicembre 2025 – È morta Brigitte Bardot, l’attrice più amata del cinema internazionale. Conosciuta come B.B. – all’anagrafe Brigitte Anne Marie Bardot – la celebre attrice francese aveva 9 1 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. A metà ottobre era stata operata per un delicato intervento chirurgico a causa di una grave malattia. (FILES) French actress Brigitte Bardot and American humorist Danny Kaye share a cigarette at Joinville's studio, on January 17, 1959. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learned from Bardot foundation on December 28, 2025. (Photo by AFP) "La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione", si legge nel comunicato, che non precisa la data o il luogo della sua morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Da icona sexy ad attivista per i diritti degli animali: il mito di B.B.

