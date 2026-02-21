Addio allo storico ristoratore Giorgio Vitelli | aveva 78 anni

Giorgio Vitelli, noto ristoratore ascolano, è morto a 78 anni. La causa è un malore improvviso che lo ha colto durante una delle sue serate in trattoria. La sua attività, aperta da oltre cinquant’anni, era un punto di riferimento per tanti clienti e amici. Vitelli si era distinto per la passione con cui preparava piatti tradizionali e per l’accoglienza calorosa. La comunità locale si stringe attorno alla sua famiglia in queste ore.

Ascoli, 21 febbraio 2026 – Se ne è andato all'età di 78 anni, compiuti lo scorso mese, lo storico ristoratore ascolano Giorgio Vitelli. Appartenente alla mitica famiglia che simboleggia la qualità dell'accoglienza e del buon cibo in città, Giorgio ha lottato come un leone contro una malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo. Fratello di David, Console del Sestiere di Porta Maggiore e titolare del ristorante Mister Ok, di Mariolino e di Marco che gestisce il 'C'era una volta al Chiostro' in via D'Ancaria, Giorgio è stato uno dei più apprezzati esercenti della città. La sua paninoteca Mix sotto le logge di Piazza del Popolo ha segnato un'epoca nello street food quando ancora nessuno tra le Cento Torri, a parte le pizzerie, nessuno faceva cibo da consumare al volo o passeggiando in centro.