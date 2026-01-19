Arti marziali Pisa riparte il corso di Hwa Rang Do

A Pisa, il corso di Hwa Rang Do riprende con l’inizio del nuovo anno. Un’opportunità per chi desidera dedicarsi alle arti marziali, migliorare la propria forma fisica e sviluppare disciplina. La ripresa delle lezioni offre un percorso stabile e progressivo, ideale per chi cerca un’attività che unisca benessere e crescita personale. Le iscrizioni sono aperte, pronti a iniziare un nuovo capitolo.

Con l'arrivo di gennaio e l'inizio del nuovo anno, il corso di Hwa Rang Do di Pisa riparte con un'iniziativa pensata per chi vuole trasformare i buoni propositi in azioni concrete. Per tutti i nuovi iscritti è infatti disponibile un evento speciale: la possibilità di frequentare per un mese.

