Arti marziali la giovane ravennate è campionessa italiana di wushu | due splendide medaglie per Adelaide

Adelaide Pizzoleo, giovane atleta ravennate, conquista due medaglie ai Campionati italiani di wushu, tenutisi a Catania il 29 e 30 novembre. I suoi successi rappresentano un importante risultato nel mondo delle arti marziali cinesi, confermando il suo talento e la crescita nel panorama nazionale.

Arrivano nuovi importanti successi per Adelaide Pizzoleo ai Campionati italiani di wushu (arti marziali cinesi), disputati a Catania il 29 e 30 novembre. L'atleta, residente a Bagnacavallo, tesserata per la scuola Drago Volante e allenata a Lugo dal maestro Filippo Mugnaini, ha conquistato la

