Ars et Labor al Mazza arriva il Castenaso Intanto il Mezzolara è sempre più in fuga - DIRETTA

Domenica alle 14, l’Ars et Labor affronta il Castenaso al Mazza. La squadra di casa cerca punti per risalire in classifica, mentre il Mezzolara continua la sua fuga in testa alla graduatoria. La partita promette battaglia, con i tifosi pronti a sostenere i loro.

Una buona e una cattiva notizia. No, non è una barzelletta, ma la situazione che accoglierà l’Ars et Labor, al Paolo Mazza, domenica 8 alle 14.30, per la sfida al Castenaso. Nella giornata di sabato 7, infatti, si è tenuto il big match tra la capolista Mezzolara e la terza della classe, il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

