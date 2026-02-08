Ars et Labor al Mazza arriva il Castenaso Intanto il Mezzolara è sempre più in fuga - DIRETTA

Da ferraratoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica alle 14, l’Ars et Labor affronta il Castenaso al Mazza. La squadra di casa cerca punti per risalire in classifica, mentre il Mezzolara continua la sua fuga in testa alla graduatoria. La partita promette battaglia, con i tifosi pronti a sostenere i loro.

Una buona e una cattiva notizia. No, non è una barzelletta, ma la situazione che accoglierà l’Ars et Labor, al Paolo Mazza, domenica 8 alle 14.30, per la sfida al Castenaso. Nella giornata di sabato 7, infatti, si è tenuto il big match tra la capolista Mezzolara e la terza della classe, il.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ars et Labor mazza

Ars et Labor, ultimo esame dell'anno al Paolo Mazza: c'è la Sampierana - DIRETTA ALLE 14.30

Ars et Labor, sfida al Sanpaimola (senza tifosi) nell'anticipo e prove di fuga - DIRETTA ALLE 15

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ars et Labor mazza

Argomenti discussi: Ars et Labor, la Coppa Italia va al Nibbiano & Valtidone che si impone 1-0 grazie alle rete di Grasso; Ars et Labor-Nibbiano e Valtidone 0-1; In un Raibosola tutto esaurito l’Ars et Labor supera 1-0 la Comacchiese; Ars et Labor, niente passi falsi. Parlato debutta e non può fallire.

ars et labor alLa Comacchiese 'riserva' metà tribuna ai tifosi dell'Ars et Labor, il messaggio della OvestAd ospitarci sarà una città, Comacchio, che lega a doppio filo la sua storia con quella di Ferrara – si legge nel comunicato ufficiale della Ovest -. Come tutti hanno potuto constatare, durante il ... today.it

ars et labor alArs et Labor, la Medicina è di nuovo amarissima: la Curva fischia e contesta la squadra - VIDEOArs et Labor: Giacomel, Iglio, Mambelli, Dall’Ara, Barazzetta, Mazzali, Mazza, Ricci, Senigagliesi, Moretti, Piccioni Medicina Fossatone: Aversa, Cavina, Ferretti, Fini, Mazza, Ballanti, Rimini, ... today.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.