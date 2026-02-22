Arianna Fontana ad una medaglia da Marit Bjørgen | sorpasso alle Olimpiadi Invernali 2030?

Arianna Fontana ha superato Edoardo Mangiarotti nella classifica italiana con più medaglie olimpiche grazie alle sue 14 medaglie, tra cui tre ori, sei argenti e cinque bronzi, conquistate alle Olimpiadi invernali. La campionessa ha ottenuto il suo ultimo podio dopo aver dominato le gare di short track, portando a casa una medaglia d’argento. Il suo successo ha rafforzato il suo ruolo tra le atlete più decorate della storia dello sport italiano. Restano ancora le ultime gare per vedere se raggiungerà anche Marit Bjørgen.

Al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Arianna Fontana ha scavalcato Edoardo Mangiarotti in testa alla classifica degli italiani che hanno conquistato più podi ai Giochi (compresi quelli estivi): l’azzurra ora conta nel complesso 14 medaglie, con tre ori, sei argenti e cinque bronzi. Per quanto concerne la storia dei Giochi Invernali, invece, se si guarda al di fuori dei confini nazionali, c’è ancora un’atleta che ha vinto più dell’azzurra: si tratta della norvegese Marit Bjørgen, che nello sci di fondo ha conquistato 15 medaglie. Assieme all’azzurra, al secondo posto a quota 14, invece, c’è il norvegese Ole Einar Bjørndalen: Se si considerassero soltanto gli sport del ghiaccio, invece, l’azzurra sarebbe prima in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Da Giorgio Vanzetta ad Arianna Fontana: gli italiani con più medaglie alle Olimpiadi InvernaliGli italiani continuano a fare incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali.

Arianna Fontana, è la dolce notte del record. Altra medaglia alle Olimpiadi: eguagliato MangiarottiArianna Fontana conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano, eguagliando il record di Mangiarotti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano-Cortina, short track: si chiude con un 5° posto nei 1500 la leggendaria storia olimpica di Arianna…; Milano Cortina: amarezza per Arianna Fontana: niente podio, bronzo da staffetta azzurri short track; Arianna Fontana: Sono molto arrabbiata, la cinese mi ha sportellato alla grande. Medaglia sfumata nei 1000 metri di short track; Arianna Fontana supera i record: Argento Italia nella staffetta femminile di short track! 14 medaglie per l'Italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi · Risultati Milano Cortina 2025 oggi.

Arianna Fontana, la sua storia sulla digital cover di Vogue Italia: le prime volte sul ghiaccio con il fratello, la nail art olimpica e quando ha stretto la mano a Giorgio ArmaniIl filo d'Arianna è la cover digitale di Vogue Italia che celebra Arianna Fontana alle Olimpiadi Invernali, da Torino 2006 a Milano Cortina 2026. Storia e curiosità sulla carriera dell'atleta italiana ... vogue.it

Arianna Fontana non chiude in bellezza: quinta nei 1500 metri. Doppietta coreanaNon è riuscita ad Arianna Fontana la chiusura a effetto nella finale dei 1500 metri femminili di short track, gara valida per le Olimpiadi Invernali di ... oasport.it

Il filo d'Arianna è la cover digitale di Vogue Italia che celebra Arianna Fontana alle Olimpiadi Invernali, da Torino 2006 a Milano Cortina 2026. Storia e curiosità sulla carriera dell'atleta italiana più medagliata di sempre x.com

MILANO CORTINA | "Voto 10". Se lo assegna Arianna Fontana facendo un bilancio di questa Olimpiade. "È stato incredibile riuscire a centrare finalmente alla mia sesta Olimpiade tutte le finali, con il campo femminile che è cresciuto tantissimo rispetto a 4 anni - facebook.com facebook