Arianna Fontana conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano, eguagliando il record di Mangiarotti. Dopo mesi di allenamenti, la pattinatrice sonda il ghiaccio e porta a casa il suo risultato più importante. La sua corsa verso il record azzurro si conclude in modo dolce e memorabile, scrivendo un nuovo capitolo nella storia dello sport italiano.

Sondrio, 12 febbraio 2026 – Da Torino a Milano. Dall’Italia all’Italia. La caccia al record azzurro di medaglie olimpiche, partita senza saperlo vent’anni fa, per Arianna Fontana si chiude nel modo più romantico. Sul rink casalingo della Milano Ice Skating Arena -dove pochi giorni fa aveva conquistato l’oro nella staffetta mista- la 35enne sondriese vince un altro splendido argento nello short track 500 metri e raggiunge il primato fino ad oggi appartenuto in Italia solo allo schermidore Edoardo Mangiarotti: 13 medaglie olimpiche in bacheca. Nessuno come loro, nessuno come lei. L’obiettivo, dichiarato dalla due volte portabandiera azzurra prima dei Giochi Milano-Cortina 2026, era quello di “ raggiungere la finale in tutte e cinque le gare a cui parteciperò ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arianna Fontana, è la dolce notte del record. Altra medaglia alle Olimpiadi: eguagliato Mangiarotti

Arianna Fontana si avvicina al record di Mangiarotti, con una medaglia in più.

Arianna Fontana si avvicina a superare il record di Mangiarotti.

Milano Cortina, la diretta: Arianna Fontana argento nello short track, Francesca Lollobrigida ancora oro, Brignone vince l'oro nel super GAltro podio e altra medaglia per l'Italia: dopo i due ori nello slittino, arriva la medaglia di bronzo nella staffetta. Altro traguado importante per gli azzurri con protagonisti Verena HOFER, Emanuel ... ilmessaggero.it

Arianna Fontana, da Sighel bordate durissime: Chi la conosce, non siamo una squadra...La stella del pattinaggio short track attacca la compagna e portabandiera azuzrra: le sue parole fanno discutere ... corrieredellosport.it

Arianna Fontana ancora sul podio, medaglia d'argento nei 500 metri di short track - facebook.com facebook

2006-2026: Il (quinto) cerchio si può chiudere dove tutto è iniziato Da Torino a Milano-Cortina. Vent’anni di ghiaccio, sacrifici e una fame che non finisce mai Arianna Fontana, la regina del ghiaccio, torna in scena per l'appuntamento con la storia: s x.com