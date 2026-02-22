Arezzo sabato zuccherino | la mossa Sugar spariglia il tavolo occhio al diabete politico

La manifestazione di sabato mattina ad Arezzo ha attirato l’attenzione con la presenza di numerosi cittadini e attivisti. La mossa Sugar ha rotto gli schemi, creando scompiglio tra i partecipanti. La piazza si è riempita di volti sorpresi e di slogan contro le recenti decisioni politiche. La tensione si è fatta palpabile tra chi sostiene il cambiamento e chi difende lo status quo. La scena si chiude con un forte fermento tra la folla presente.

Ore dieci, sabato mattina, centro di Arezzo che sbadiglia e s'è già preso il caffè doppio. Sui giornali pareva tutto sfumato: niente accordo tra il centrodestra e M arcello Comanducci, con l'ombra di Gianfrancesco Gamurrini a fare da contorno. "Troppo condimento", avranno detto nei partiti. E invece, zac! Nel portone dove abita Francesco Macrì, ecco la processione: entra Pasquale Macrì con Luca Fanfani sottobraccio, dopo un soffio di minuti si materializza pure Giuseppe Angiolini. Un viavai che manco alla svendita di fine stagione. La gente guarda, commenta, fa due più due e intanto compra il giornale.