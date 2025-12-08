Riformisti-Arezzo al Centro | Stiamo col centrodestra allargare il tavolo politico anche a noi
I Riformisti-Arezzo al Centro annunciano il loro sostegno al centrodestra locale, proponendo di ampliare il tavolo politico anche a loro. Con una posizione chiara, intendono contribuire attivamente alle scelte programmatiche e alla ricerca del candidato più idoneo per sfidare la sinistra alle prossime amministrative.
