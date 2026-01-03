Cancelo Juventus svolta Inter! La mossa di Marotta e Ausilio spariglia le carte Affare in dirittura d’arrivo grazie a questo piano

L'Inter ha adottato una strategia mirata per acquisire João Cancelo, puntando a rafforzare la propria linea difensiva. La trattativa, in fase avanzata, vede coinvolti i dirigenti Marotta e Ausilio, che stanno lavorando per finalizzare l’affare. Questa mossa rappresenta una svolta nelle dinamiche di mercato, evidenziando l’interesse dell’Inter nel consolidare la rosa con un giocatore di alto livello. La conclusione dell’accordo potrebbe avvenire a breve, segnando un’importante operazione di

Cancelo Juventus, svolta Inter! Il piano di Marotta e Ausilio per strappare il terzino portoghese anche alla concorrenza bianconera. L’emergenza infortuni impone scelte rapide e coraggiose, e l’ Inter ha deciso di non perdere altro tempo. Con la fascia destra sguarnita dopo il ko di Denzel Dumfries, il club di Viale della Liberazione ha individuato il sostituto ideale per alzare il tasso tecnico della rosa: Joao Cancelo. Il presidente Beppe Marotta sta spingendo con forza per riportare in Italia il laterale portoghese. Attualmente fuori dai piani tecnici dell’ Al-Hilal (escluso dalla lista per il campionato saudita), Cancelo rappresenta un’occasione d’oro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

