Aree interne confronto con l’assessore Calcinaro

L’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro, ha approfondito il tema delle aree interne, incontrando i sindaci delle zone montane. La riunione si è svolta ad Ancona, dove i rappresentanti locali hanno discusso della Strategia nazionale per le aree interne (Snai) e delle risorse destinate allo sviluppo. I sindaci di Cantiano, Frontone e Sassoferrato hanno portato le loro esigenze e proposte, puntando a migliorare i servizi nelle zone più isolante. La discussione prosegue con nuovi incontri programmati.

Aree interne sul tavolo dell'assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro. Ad Ancona alla presenza dell'assessore si sono incontrati in settimana il presidente dell'Unione montana del Catria e Nerone nonché sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, il sindaco di Frontone Daniele Tagnani e il sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci: al centro del confronto la Strategia nazionale per le aree interne (Snai). "Ringraziamo l'assessore per la disponibilità e la collaborazione dimostrata", argomenta Piccini: "Abbiamo illustrato al neo assessore, quanto già formalizzato al suo predecessore, in merito alla disponibilità di risorse ministeriali nella programmazione 2014-2020 (di cui ci auguriamo ancora la possibilità di spesa); risorse dedicate alla sperimentazione, sulla nostra area pilota, di alcune misure innovative (al momento della loro ideazioni) quali la telemedicina, l' infermiere di comunità e il PUA (Punto Unico d'Accesso) con uno stanziamento complessivo di circa 1,5 milioni di euro in disponibilità delle AST provinciali.