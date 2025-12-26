Giovani e aree interne confronto sulle politiche rurali con l’eurodeputato Lello Topo

Domenica 28 dicembre alle ore 10.00, presso il Centro di Aggregazione di Villa San Nicola (Cesinali), si terrà l'interactive talk Il ruolo dei giovani nelle politiche rurali, evento conclusivo della Winter School ComunitAree organizzata dall'associazione Give Back – Giovani Aree Interne.

