Presepe di San Francesco Raccolta firme per mantenerlo

Il presepe di San Francesco a Faenza, riaperto al pubblico il 24 dicembre, rappresenta una tradizione radicata nel territorio. Per preservarlo nel tempo, è stata avviata una raccolta firme volta a garantirne la manutenzione e la tutela. Questa iniziativa mira a mantenere vivo il patrimonio culturale e religioso, assicurando che possa essere ammirato e apprezzato anche nelle future stagioni natalizie.

Ha riaperto al pubblico, lo scorso 24 dicembre, il tradizionale presepe meccanico di San Francesco a Faenza. Un’opera maestosa e tradizionale, con oltre 150 statue meccanizzate, alcune alte fino a 90 centimetri, che sul solco dell’importante lavoro di Padre Lambertini più di 50 anni fa, negli ultimi 25 anni sono state gestite, restaurate e rimeccanizzate dal faentino Roberto Gorini e dai volontari della sua associazione. Per visitare il presepe c’è tempo fino al 6 gennaio, in ultimissima battuta nei pomeriggi delle successive domeniche di gennaio. Fino alla fine del mese. Per il futuro non si sa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presepe di San Francesco. Raccolta firme per mantenerlo Leggi anche: San Marco dei Cavoti, il consigliere Costantini: “Raccolta firme per stallo disabili” Leggi anche: Viabilità in Val Brembana, raccolta firme per il prolungamento della T2 fino a San Giovanni Bianco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inaugurato il presepe di San Francesco: iniziata la raccolta firme per salvarlo; Presepe di San Francesco. Raccolta firme per mantenerlo; Riapre il presepe meccanico di San Francesco. Ma rischia di essere l'ultimo anno: parte una raccolta firme; Un presepe “naturale” che torna ad animarsi, dopo 12 anni, grazie all’associa.... Presepe di San Francesco. Raccolta firme per mantenerlo - Ha riaperto al pubblico, lo scorso 24 dicembre, il tradizionale presepe meccanico di San Francesco a Faenza. msn.com

Inaugurato il presepe di San Francesco: iniziata la raccolta firme per salvarlo - Tante le persone già accorse per il primo giorno di apertura, tante già le firme raccolte per chiede ... ravennawebtv.it

Riapre il presepe meccanico di San Francesco. Ma rischia di essere l’ultimo anno: parte una raccolta firme - Domani, il giorno della vigilia di Natale, il presepe ideato da padre Lambertini torna, dalle 10 di mattina, ad aprire le porte al pubblico. ravennawebtv.it

Presepe vivente di Cammarata , Agrigento , Sicilia. Photography by Francesco Ferriolo © 2025 #photografy #sicilia #cammarata #presepevivente #agrigento Atis Autolinee - facebook.com facebook

A Gubbio Presepe dedicato all'incontro tra San Francesco e il Lupo. "Il Natale è un Bambino che nasce" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.