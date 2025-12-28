Giù le mani dal bosco di 25mila mq | ecco le alternative per salvare il verde e offrire case agli studenti

In Monza, un’area di 25.000 mq di verde spontaneo rischia di essere compromessa. Esistono soluzioni che consentono di preservare il patrimonio naturale e di offrire alloggi a prezzi accessibili agli studenti fuori sede. Queste alternative mirano a conciliare tutela ambientale e necessità di abitazioni, garantendo un equilibrio tra sviluppo e rispetto del contesto naturale.

"Le alternative ci sono: sia per garantire alloggi a prezzi calmierati agli studenti fuori sede, sia per salvare il grande polmone verde che in questi oltre vent'anni è nato spontaneamente a Monza". A parlare è il Coordinamento delle associazioni e dei comitati di Monza che nelle scorse settimane.

