Arbitro Inter Bodo | designato il fischietto del match

L’arbitro di Inter-Bodo ha ricevuto la designazione per dirigere il match di ritorno dei playoff di Champions League, determinato dalla richiesta di garantire una gestione equilibrata dell’incontro. La decisione si basa sulla necessità di assicurare correttezza e trasparenza durante la partita, che si gioca in un momento cruciale della competizione. La sua presenza si aggiunge alla lista di misure adottate per mantenere il controllo sulla sfida tra le due squadre.

Inter News 24 Arbitro Inter BodoGlimt, designato il fischietto del match valido per il ritorno dei playoff di Champions League: ecco chi sarà. L ‘ Inter è pronta a scendere in campo per il ritorno dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt, martedì 24 febbraio alle ore 21 a San Siro. A dirigere il match sarà Alejandro Hernández, arbitro spagnolo già noto in ambito internazionale. Gli assistenti di Hernández saranno i connazionali Diego Sanchez Rojo e José Naranjo, mentre il quarto uomo sarà José Luis Munuera. Per quanto riguarda il VAR, il ruolo di responsabile della sala video sarà ricoperto da Carlos del Cerro Grande, coadiuvato da Guillermo Cuadra Fernandez. 🔗 Leggi su Internews24.com

Arbitro Cremonese Inter, designato il fischietto del matchQuesta sera si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per la 23esima giornata di Serie A.

Arbitro Parma Inter: designato il fischietto del matchPer la partita tra Parma e Inter in programma mercoledì 7 gennaio, è stato designato come arbitro il fischietto Colombo.

Bodo, pieghe sul campo sintetico: l'Inter si lamenta, per arbitro e Uefa tutto okInter in campo a Bodo per il primo atto dei playoff di Champions League. Gli uomini di Cristian Chivu - reduci dal contestatissimo successo nel derby d'Italia - tornano in campo in Europa dopo avere c ... tuttosport.com

"L'arbitro si è ricordato che si può sbagliare anche a favore dell'Inter" - Paolo Bonolis - facebook.com facebook

’ Al 55’ l’arbitro assegna un calcio di rigore al #Frosinone per un fallo commesso da Williamson su Colley. L’ #Inter, però, protesta perché il fallo sembra avvenire fuori area. @GianluVisco x.com