Arbitro assegna rigore poi lo revoca | caos per contatto Hojlund-Hien in Atalanta-Napoli

Un arbitro ha assegnato un rigore e successivamente lo ha revocato a causa di un contatto tra Hojlund e Hien durante Atalanta-Napoli. La decisione ha scatenato proteste tra i giocatori e il pubblico, creando confusione nel corso della partita. Gli spettatori assistono a momenti di tensione e discussioni accese tra le squadre. La scena si è svolta nel pieno della partita, alimentando il caos tra i tifosi presenti allo stadio.

(Adnkronos) – Ancora proteste in Atalanta-Napoli. Oggi, domenica 22 febbraio, la Dea ospita i partenopei nella 26esima giornata, in una partita ricca di episodi arbitrali. Il più contestato arriva nel primo tempo, con l'arbitro Chiffi che prima assegna calcio di rigore alla squadra di Conte per un contatto tra Hojlund e Hien e poi lo . Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c'è un contatto chiaro Hojlund-HienL'arbitro Chiffi ha deciso di revocare il rigore al Napoli dopo aver rivisto le immagini, nonostante il contatto tra Hojlund e Hien fosse evidente.