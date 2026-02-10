Olivera abbatte Smolcic arbitro assegna rigore Conte chiede un rosso | caos in Napoli-Como

Un episodio ha scatenato il caos durante Napoli-Como, quarti di finale di Coppa Italia. Olivera ha commesso un fallo su Smolcic e l’arbitro ha assegnato un rigore, scatenando le proteste dei giocatori del Como. Antonio Conte ha chiesto anche un cartellino rosso, e la partita è finita in un vero caos. La tensione tra le due squadre si è fatta palpabile, con l’arbitro al centro delle polemiche.

(Adnkronos) – Proteste in Napoli-Como. Oggi, martedì 10 febbraio, la squadra di Conte ospita quella di Fabregas nei quarti di finale di Coppa Italia, in una partita ricca di episodi arbitrali. Il primo arriva al 39' del primo tempo: Valle sfonda sulla sinistra e mette un bel cross, basso e teso, a centro area per l'accorrente Smolcic. Il difensore del Como sbuca alle spalle di Olivera, che prova a rimediare in scivolata ma finisce per colpire l'avversario: l'arbitro Manganiello non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Le immagini mostrano chiaramente l'impatto tra il terzino uruguaino e il difensore del Como, che poi cadendo va a scontrarsi con Juan Jesus.

