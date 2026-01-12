De Laurentiis senza freni dopo Inter-Napoli | il tweet che fa discutere

Dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro, il commento di De Laurentiis ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti. La partita, conclusa con la doppietta di McTominay, ha mantenuto aperta la corsa al titolo, mentre le parole del presidente napoletano hanno attirato attenzione per il tono e il contenuto. Questa vicenda evidenzia come ogni risultato possa influenzare il clima nel mondo del calcio.

Sul campo il Napoli ha acciuffato il pareggio a San Siro, evitando la fuga solitaria della capolista Inter grazie alla doppietta di uno strepitoso Scott McTominay. Ciò che ha colpito è stato il tweet del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che sul proprio account X ha evidenziato le difficoltà che sta vivendo la sua squadra durante questa stagione a causa degli infortuni. ADL non ha dubbi sulla stagione del Napoli: il suo pensiero affidato ad un tweet. Terminata la partita tra Inter e Napoli, Aurelio De Laurentiis si è espresso affidando il proprio punto di vista ad un tweet pubblicato sul proprio account X.

