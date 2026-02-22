Atalanta-Napoli anche Edo De Laurentiis si sfoga | messaggio chiarissimo! FOTO

Edo De Laurentiis ha criticato le decisioni arbitrali durante la partita tra Atalanta e Napoli, che ha acceso molte polemiche. La causa principale risiede nelle scelte degli arbitri, che hanno influito sull’andamento della gara in modo evidente. I tifosi e gli addetti ai lavori commentano con intensità le chiamate contestate, soprattutto nei momenti chiave del match. La discussione si concentra sulle decisioni prese in entrambe le fasi di gioco e continua a dividere gli spettatori.

Una sfida tra Atalanta e Napoli che farà ancora tanto discutere per alcuni decisioni arbitrali prese sia nel primo che nel secondo tempo. Il tutto racchiuso i quei due episodi che ha visto coinvolti in entrambe le dinamiche Hojlund e Hien. Prima il rigore assegnato e poi revocato al VAR e successivamente il la rete del 2-0 tolta al Napoli per un presunto fallo iniziale del danese sullo svedese. Una situazione che ha lasciato perplessi in molti, tra cui il vicepresidente azzurro, Edoardo De Laurentiis. Il messaggio del vicepresidente è netto: che bordata al VAR. Un messaggio semplice, ma allo stesso dal profondo significato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leao titolare in Pisa-Milan? L’attaccante si allena e lancia un messaggio chiarissimo | FOTOLeao si allena a Milanello e si prepara per la partita contro il Pisa.

Supercoppa Italiana, il Napoli è arrivato a Riad: ci sono anche Lukaku e De Laurentiis | FOTOIl Napoli ha raggiunto Riad per la Supercoppa Italiana, dando il via alla sua missione internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Osimhen: Video TikTok? Il Napoli lo fece solo con me, io vittima di insulti razzisti. Solo Edo De Laurentiis mi chiamò. I tifosi vennero sotto casa a chiedere spiegazioni sull'addio.

Atalanta-Napoli 2-1: video, gol e highlightsUn soffertissimo big match va all'Atalanta che ribalta il Napoli nel secondo tempo della partita di Bergamo. Tutti gol di testa: Beukema sblocca. Pasalic e Samardzic la ribaltano. Proteste Napoli tra ... sport.sky.it

Atalanta-Napoli 2-1, Chiffi e Palladino condannano ContePrimo tempo di batti e ribatti, con l'Atalanta mai pericolosa fino al gol del vantaggio azzurro. C'è lo zampino di Beukema, come era ... msn.com

Manna a Dazn post Atalanta-Napoli: “Il gol annullato a Gutierrez è imbarazzante. Noi siamo buoni e cari ma qui ci giochiamo la Champions e ci annullano il 2-0. Urge una riflessione. Non ci stiamo lamentando, vogliamo quello che è nostro. Questo non è calci x.com