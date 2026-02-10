Statale 36 alle porte del Comasco apre un nuovo garden center grande come sei campi da calcio

Questa mattina è stato inaugurato un nuovo garden center lungo la Statale 36, tra la Brianza e il Comasco. È un grande negozio, grande quanto sei campi da calcio, che si vede già da lontano per chi passa di lì ogni giorno. L’apertura porta una novità importante per chi cerca piante, fiori e articoli per la casa nella zona.

Sarà visibile anche per chi percorre ogni giorno la Statale 36 uno dei nuovi poli dedicati al verde e alla casa tra Brianza e Comasco. Il 28 febbraio apre a Carate Brianza il nuovo garden center di Viridea, undicesimo punto vendita della catena italiana e primo nel territorio brianzolo.

