Apple sfida Samsung | iPhone a conchiglia in arrivo test hardware

Apple ha annunciato un nuovo modello di iPhone a conchiglia, motivata dalla crescente domanda di smartphone pieghevoli. La società ha investito risorse nello sviluppo di questa versione per rispondere alla concorrenza di Samsung, che ha già lanciato dispositivi simili. Nel dettaglio, il telefono presenta uno schermo pieghevole e si prepara a entrare in produzione entro la fine dell’anno. La scelta di Apple punta a conquistare utenti interessati a soluzioni compatte e innovative.

Apple punta sulla pieghevole a conchiglia: la sfida a Samsung prende forma. L’attenzione del mercato della tecnologia è nuovamente focalizzata sui dispositivi pieghevoli, con un nuovo e significativo elemento di competizione all’orizzonte. Apple, il gigante di Cupertino, ha infatti avviato i test hardware per un iPhone pieghevole a conchiglia, una mossa che potrebbe alterare gli equilibri di un settore attualmente guidato da Samsung. Le prime indiscrezioni, diffuse dal tipster cinese Fixed Digital, suggeriscono che il progetto è concreto e mira a replicare il formato compatto e distintivo della linea Galaxy Z Flip. 🔗 Leggi su Ameve.eu Iphone flip in arrivo modello conchiglia pieghevole in sviluppoApple sta lavorando a un nuovo modello di iPhone a conchiglia, chiamato internamente iPhone Flip, che potrebbe arrivare nel prossimo futuro. Apple esplora design pieghevole per nuovo iPhone, rivoluzione estetica e funzionale in arrivoApple lavora a un nuovo design pieghevole per l’iPhone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dai virus agli account TikTok cancellati, le ultime notizie tech; Apple sfida i Ray-Ban di Meta: in arrivo occhiali smart e ciondoli IA; Tomb Raider per iOS: Lara sfida iPhone; Galaxy S26 Ultra sorprende: sfida l'iPhone 17 Pro Max e riduce il divario nei benchmark. Apple: il debutto dell’iPhone Fold è alle porte, possibile un lancio nell’autunno 2026Apple sarebbe pronta al lancio dell'iPhone pieghevole nel 2026, secondo indiscrezioni. Produzione a luglio insieme a iPhone 18 Pro. drcommodore.it iPhone pieghevole, Apple procede senza intoppi: produzione pronta per l’autunno 2026Secondo Setsuna Digital, Apple procede senza intoppi verso il lancio dell’iPhone pieghevole, con produzione di massa del display prevista per luglio e debutto ufficiale atteso in autunno 2026. news.fidelityhouse.eu Apple lancia la sfida del Mese del Cuore 2026 su Apple Watch ispazio.net/2193166/apple-… x.com Niente rincari per iPhone 18 Pro Apple sfida la crisi delle memorie #iPhone18Pro https://gizchina.it/2026/02/apple-iphone-18-pro-max-aumento-prezzo-nuovo-report-dettagli-leak/ - facebook.com facebook