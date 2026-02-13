Iphone flip in arrivo modello conchiglia pieghevole in sviluppo

Apple sta lavorando a un nuovo modello di iPhone a conchiglia, chiamato internamente iPhone Flip, che potrebbe arrivare nel prossimo futuro. La società sta testando un dispositivo pieghevole che si apre come una conchiglia, offrendo un display più grande quando è aperto. Fonti vicine alla produzione parlano di prototipi già in fase di sperimentazione nelle fabbriche asiatiche. Questo nuovo telefono punta a competere con altri modelli pieghevoli già sul mercato, cercando di combinare funzionalità avanzate e un design compatto.

Questo approfondimento analizza le indiscrezioni sul possibile modello pieghevole di Apple, noto internamente come iPhone Flip. L'analisi prende in considerazione le indicazioni sui prototi pi clamshell in fase di sviluppo, lo stato attuale dei test e le possibili implicazioni per la strategia di prodotto dell'azienda. Le informazioni disponibili indicano una strada alternativa rispetto al design a libro atteso per l'autunno, aprendo scenari diversi per il portfolio degli smartphone della casa californiana. iphone flip: una potenziale evoluzione pieghevole a conchiglia. Una fuga di notizie proveniente dalla catena di fornitura, diffusa su Weibo, suggerisce che i team di ingegneria di Apple stanno testando un prototipo pieghevole di tipo clamshell, pensato per offrire una forma compatta e facilmente portabile.