Eredita una casa e la trova occupata il figlio ' adottivo' del gigolò transessuale Toni Spasemo | Mi hanno picchiato Ora dormo in auto

Un uomo eredita una casa e scopre che è occupata da inquilini abusivi, amici del suo defunto padre adottivo, il gigolò transessuale Toni Spasemo. La situazione si trasforma in un episodio di tensione e violenza, con il protagonista che finisce per essere picchiato e costretto a dormire in auto. Un episodio che mette in evidenza le complicazioni legate all’eredità e alle relazioni familiari.

MESTRE - Ha aperto la porta di casa e si è trovato faccia a faccia gli inquilini abusivi. Non degli sconosciuti, ma degli amici del suo padre adottivo. Quell?appartamento, che. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Eredita una casa e la trova occupata, il figlio 'adottivo' del gigolò transessuale Toni Spasemo: «Mi hanno picchiato. Ora dormo in auto»

Altre letture consigliate

. #ImmoEXPERIENCE Alberto sta acquistando casa...i venditori sono 3 fratelli, coeredi della casa dei genitori Tutto bene finché... COMPRAVENDITA DI UNA CASA EREDITATA Ecco qua: problema…e SOLUZIONE Questo è l’argomento del nuo - facebook.com Vai su Facebook

Eredita una casa e la trova occupata, il figlio 'adottivo' del gigolò transessuale Toni Spasemo: «Mi hanno picchiato. Ora dormo in auto» - Ha aperto la porta di casa e si è trovato faccia a faccia gli inquilini abusivi. Da ilgazzettino.it