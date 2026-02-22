antiparassitari per cani e gatti potrebbero alterare gli ecosistemi lo studio

Uno studio pubblicato su Environmental Toxicology and Chemistry evidenzia che i trattamenti antiparassitari per cani e gatti rischiano di disturbare gli ecosistemi. La ricerca mostra come i principi attivi presenti in questi prodotti possano contaminare il suolo e le acque vicine alle abitazioni. Gli scienziati hanno analizzato campioni di terreni e acque provenienti da diverse zone urbane. I risultati indicano una possibile diffusione di sostanze nocive nell’ambiente naturale.

Uno studio pubblicato sulla rivista Oxford University Press, all’interno di Environmental Toxicology and Chemistry, lancia un allarme sui trattamenti antiparassitari più diffusi per cani e gatti. Secondo i ricercatori, alcuni farmaci contro pulci e zecche potrebbero rappresentare una minaccia concreta per gli insetti presenti negli ecosistemi naturali. I medicinali a base di isoxazolina sono una classe relativamente recente di antiparassitari prescritti dai veterinari in tutto il mondo. Introdotti nel 2013, si sono rapidamente affermati perché tra i primi trattamenti orali capaci di proteggere gli animali domestici da pulci e zecche per un mese o anche più. 🔗 Leggi su Billipop.com

Quattro giorni di junk food possono alterare la memoria: lo studio che svela i meccanismi nascostiUno studio dell’Università del North Carolina evidenzia come una dieta ricca di grassi saturi, consumata in soli quattro giorni, possa influenzare la funzione cerebrale, in particolare la memoria.

L’Himalaya invaso da cani randagi. Il governo indiano lancia l’allarme: “Sono diventati una minaccia per gli ecosistemi dello Stato”L’Himalaya, regione montuosa tra India e Nepal, sta affrontando un crescente problema di cani randagi.

Come fare l'aerosol al gatto #veterinaria #veterinario #gatto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: RAFFAELLA SIGURTÀ: LA PRIMAVERA BUSSA, PRESTO DIAMO GLI ANTIPARASSITARI A CANI E GATTI; Francavilla al Mare, raccolta solidale: serve cibo per cani e gatti; Amazon prime: ecco cosa si ordina di più a Reggio Emilia e in Italia; Detersivi per piatti e lucidalabbra: ecco gli acquisti Amazon più ordinati a Lecco.

Farmaci antiparassitari: classificazione, meccanismi d’azione e principali applicazioniI farmaci antiparassitari: classificazione, meccanismi d'azione e principali applicazioni contro protozoi, elminti ed ectoparassiti. microbiologiaitalia.it

Gli errori più comuni che i proprietari fanno nel proteggere i loro animali da pulci e zeccheCi sono alcuni errori assai comuni che i proprietari di cani e gatti continuano a fare quando si parla di prevenzione contro le pulci e le zecche negli animali. Nonostante le continue e ripetute ... greenme.it