Quattro giorni di junk food possono alterare la memoria | lo studio che svela i meccanismi nascosti

Da vanityfair.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio dell’Università del North Carolina evidenzia come una dieta ricca di grassi saturi, consumata in soli quattro giorni, possa influenzare la funzione cerebrale, in particolare la memoria. La ricerca approfondisce i meccanismi biologici coinvolti e sottolinea l’importanza di un’alimentazione equilibrata per la salute cerebrale a lungo termine.

Un gruppo di ricercatori dell’Università del North Carolina ha dimostrato che una dieta ricca di grassi saturi provoca in pochi giorni alterazioni misurabili nel cervello, con conseguenze dirette sulla memoria. I risultati mostrano come i neuroni dell’ippocampo reagiscano al cibo-spazzatura prima che si notino variazioni di peso o segni metabolici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

