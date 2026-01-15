Quattro giorni di junk food possono alterare la memoria | lo studio che svela i meccanismi nascosti
Uno studio dell’Università del North Carolina evidenzia come una dieta ricca di grassi saturi, consumata in soli quattro giorni, possa influenzare la funzione cerebrale, in particolare la memoria. La ricerca approfondisce i meccanismi biologici coinvolti e sottolinea l’importanza di un’alimentazione equilibrata per la salute cerebrale a lungo termine.
Un gruppo di ricercatori dell’Università del North Carolina ha dimostrato che una dieta ricca di grassi saturi provoca in pochi giorni alterazioni misurabili nel cervello, con conseguenze dirette sulla memoria. I risultati mostrano come i neuroni dell’ippocampo reagiscano al cibo-spazzatura prima che si notino variazioni di peso o segni metabolici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Tumori della pelle, lo studio Unimore che svela nuovi meccanismi e prospettive di cura
Leggi anche: I capelli bianchi possono essere una difesa dal cancro: su Nature lo studio che svela il meccanismo protettivo
Quattro giorni di junk food possono alterare la memoria: lo studio che svela i meccanismi nascosti; Stop agli spot del junk food nel Regno Unito: cosa insegna all’Italia sulla lotta all’obesità infantile e sull’educazione alimentare; Droga in Umbria spacciata nei boschi e nei fast food: 13 persone nei guai; Padova, 22enne scomparsa da quattro giorni: in corso ricerche nella zona di Teolo.
Quattro giorni di junk food possono alterare la memoria: lo studio che svela i meccanismi nascosti - Un gruppo di ricercatori dell’Università del North Carolina ha dimostrato che una dieta ricca di grassi saturi provoca in pochi giorni alterazioni misurabili nel cervello, con conseguenze dirette sull ... vanityfair.it
Il cibo spazzatura danneggia il cervello in soli 4 giorni - Una ricerca della UNC School of Medicine dimostra che bastano solo 4 giorni di alimentazione ricca di grassi saturi per alterare il funzionamento dell'ippocampo e compromettere la memoria, ben prima ... tomshw.it
Junk food, perché vietare pubblicità del "cibo spazzatura" è anche una scelta etica - Entrata in vigore in Gran Bretagna all’inizio del 2026, la norma blocca gli spot televisivi di junk food per combattere l'obesità infantile. tgcom24.mediaset.it
"Lo scorso weekend abbiamo avuto temperature a -40° per tre o quattro giorni. Temperature così basse per un tempo tanto prolungato non le avevo mai viste, hanno mandato in tilt l'aeroporto". Migliaia di persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Kittilia, i facebook
#Baldanzi: prima mossa #Genoa svelata quattro giorni fa, ieri abbiamo raccontato il pressing di De Rossi sul ragazzo, i rapporti con la #Roma possono fare la differenza x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.