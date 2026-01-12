L’Himalaya invaso da cani randagi Il governo indiano lancia l’allarme | Sono diventati una minaccia per gli ecosistemi dello Stato

L’Himalaya, regione montuosa tra India e Nepal, sta affrontando un crescente problema di cani randagi. Secondo il governo indiano, questa presenza sta causando danni agli ecosistemi locali, in particolare nella regione del Ladakh. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, con media come il New York Times che evidenziano le implicazioni ambientali e la necessità di interventi mirati per tutelare l’equilibrio naturale della zona.

Il New York Times lancia l'allarme: i cani randagi minacciano l'Himalaya. La redazione del giornale statunitense ha realizzato un approfondimento basato sulla situazione del Ladakh, una regione montuosa dell'India. Nella zona si contano circa 25 mila cani randagi, molti dei quali affetti da rabbia e altre malattie. Dopo anni di convivenza pacifica, gli animali sono diventati un pericolo per la fauna e per gli abitanti. Parte della popolazione, infatti, non esce di casa quando cala il buio per paura di essere aggredita. Il governo indiano ha definito l'attuale situazione come "una minaccia considerevole" per gli ecosistemi dello Stato.

