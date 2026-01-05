Annie Awards 2026 | K-Pop Demon Hunters e Elio guidano le nomination

Le nomination per i 54° Annie Awards, che riconoscono l’eccellenza nel settore dell’animazione, sono state rese note oggi. Tra i candidati principali figurano K-Pop Demon Hunters e Elio, che guidano le selezioni. Questo premio annuale rappresenta un momento importante per il settore, evidenziando le migliori produzioni e talenti dell’animazione.

Le nomination per i 54° Annie Awards, che celebrano l'eccellenza nell'animazione, sono state annunciate oggi. Le premiazioni si terranno il 15 febbraio 2026 al Royce Hall dell'UCLA, La celebre associazione ASIFA-Hollywood si è espressa anche quest'anno, Elio e KPop Demon Hunters sono infatti i film d'animazione che hanno ottenuto il maggior numero di candidature, ben 10 nomination a testa, tra cui Miglior Film d'Animazione. Altri titoli in gara per Miglior Film d'Animazione includono Little Amélie or the Character of Rain (7 nomination), Zootropolis 2 (7 nomination) e Troppo Cattivi 2 (5 nomination).

