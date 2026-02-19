Angelina Mango in tour | Non mi sono ammalata per il successo e lo stress Pensavo di non tornare più a fare musica

Angelina Mango ha deciso di riprendere il suo tour nei teatri italiani dopo aver affrontato momenti difficili. La cantante spiega di aver pensato addirittura di abbandonare la musica, ma ha trovato la forza per ripartire. Durante le esibizioni, racconta di sentirsi emozionata e di aver pianto sul palco, ricordando quanto le manchi il palco e la musica. La sua voglia di tornare sul palco si percepisce chiaramente nelle sue parole e nelle sue esibizioni recenti.