Angelina Mango in tour | Non mi sono ammalata per il successo e lo stress Pensavo di non tornare più a fare musica
Angelina Mango ha deciso di riprendere il suo tour nei teatri italiani dopo aver affrontato momenti difficili. La cantante spiega di aver pensato addirittura di abbandonare la musica, ma ha trovato la forza per ripartire. Durante le esibizioni, racconta di sentirsi emozionata e di aver pianto sul palco, ricordando quanto le manchi il palco e la musica. La sua voglia di tornare sul palco si percepisce chiaramente nelle sue parole e nelle sue esibizioni recenti.
Angelina Mango torna in tour nei teatri italiani e racconta le proprie sensazioni, le lacrime e il pensiero di non tornare più a fare musica: "Non mi ha fatto ammalare lo stress. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi".🔗 Leggi su Fanpage.it
Angelina Mango anche regista: gira il video di “Polo nord” di Henna dopo il feat in “cosìcosìcosìcosì”Angelina Mango si cimenta anche come regista, realizzando il video di
Angelina Mango torna sul palco al concerto di Olly - Ippodromo 4/9/2025
