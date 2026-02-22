Angela Luce 87 anni | da Posillipo al cinema l’addio a una diva

Angela Luce, 87 anni, è scomparsa a causa di problemi di salute che l’avevano indebolita negli ultimi mesi. Originaria di Posillipo, ha iniziato la carriera come cantante prima di approdare al cinema e al teatro. La sua interpretazione nel film “L’amore molesto” le ha portato grande riconoscimento. La sua passione per le scene si è espressa anche in collaborazioni con Eduardo, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo.

Angela Luce, figura iconica del panorama artistico italiano, si è spenta all’età di 87 anni. La sua lunga e versatile carriera, dagli esordi nel mondo della musica a Posillipo fino al riconoscimento per la sua interpretazione nel film “L’amore molesto”, l’ha consacrata come una delle attrici più apprezzate del suo tempo, toccando anche il mondo del teatro con collaborazioni significative con Eduardo. La notizia della sua scomparsa, giunta il 21 febbraio 2026, segna una profonda perdita per la cultura italiana. L’artista ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico e nella storia del cinema e del teatro italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Morte di Angela Luce: l’attrice ci lascia all’età di 87 anni.La città di Napoli e il mondo dello spettacolo piangono la scomparsa di Angela Luce, nota anche come Angela Savino, avvenuta oggi all’età di 87 anni. Nata nel cuore pulsante di Napoli, nel celebre rio ... napolipiu.com

Addio all'attrice Angela Luce, voce e volto di NapoliHa attraversato oltre sessant’anni di teatro, cinema e musica, lavorando con i più grandi maestri del Novecento italiano ... adnkronos.com

#Napoli - Camera ardente in Sala dei Baroni, la funzione alla chiesa di San Ferdinando. L’ultimo saluto alla “Regina della canzone napoletana” Angela Luce C’erano il sindaco Manfredi, l’assessore Cutaia e molti artisti, da Giacomo Rizzo a Lina Sastri, Peppe - facebook.com facebook

Addio ad Angela Luce, a Napoli l'ultimo saluto col sax di 'Bammenella'. Applausi e musica al funerale dell'attrice nella chiesa degli Artisti #ANSA x.com