Tir con 130 maiali si ribalta sull’Adriatica | statale 16 chiusa e traffico in tilt

Questa mattina un tir con 130 maiali si è ribaltato sulla Statale 16 a Ravenna. La strada è stata subito chiusa e il traffico ha subito lunghe code. I soccorritori sono intervenuti per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna notizia di feriti gravi, ma il caos sulla viabilità resta.

Ravenna, 3 febbraio 2026 – Mattinata di passione per gli automobilisti e di emergenza per i soccorritori lungo la Statale 16 Adriatica. Un incidente avvenuto alle prime luci dell'alba ha paralizzato la circolazione alle porte della città, coinvolgendo un tir trasportava maiali. Ca’ del Liscio, la musica è finita dopo 50 anni: all’asta il sogno di Raoul Casadei (servono 4,7 milioni) La dinamica: tir ribaltato a Camerlona. Tutto è successo nel tratto compreso tra via Canala e l'abitato della frazione di Camerlona, precisamente al chilometro 146,400. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, un camion carico di suini ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi su un fianco a margine della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

