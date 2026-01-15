Amalfi festeggia i 100 anni di nonna Tittina | un secolo di forza e amore

Ad Amalfi, il 15 gennaio si è celebrato il centenario di Antonietta Ruocco, conosciuta come Tittina. Un momento importante per la famiglia e la comunità locale, che ha voluto rendere omaggio a un secolo di vita, ricco di esperienze e affetto. Questa occasione testimonia la forza e la continuità di una presenza che ha segnato le generazioni, sottolineando il valore della famiglia e delle radici profonde.

I festeggiamenti sono iniziati questa mattina alle ore 11 con una Santa Messa di Ringraziamento nella Chiesa di San Benedetto. Successivamente, nonna Tittina è stata accolta nel Palazzo Municipale, dove ha incontrato il sindaco Daniele Milano che le ha consegnato una targa celebrativa a nome di tutta la città Giornata speciale ad Amalfi, dove oggi, 15 gennaio, si sono festeggiati i 100 anni di Antonietta Ruocco, per tutti in famiglia “Tittina”. Un traguardo straordinario che ha emozionato l’intera comunità, rendendo omaggio a una donna simbolo di forza, determinazione e grande generosità. Nata in un periodo storico in cui per le donne era difficile sognare e affermarsi, Antonietta ha saputo costruire la propria vita con coraggio e passione, diventando un punto di riferimento per la sua famiglia e per chi l’ha conosciuta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Un secolo di vita vissuta a Montemiletto: nonna Lorina compie 100 anni Leggi anche: Un secolo di lavoro e passione per la cultura: Lamberto Paradossi festeggia 100 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Amalfi festeggia i 100 anni di nonna Tittina: un secolo di forza e amore - I festeggiamenti sono iniziati questa mattina alle ore 11 con una Santa Messa di Ringraziamento nella Chiesa di San Benedetto. salernotoday.it

Amalfi, Antonietta Ruocco compie 100 anni: una vita di sogni, determinazione e successo - Amalfi festeggia oggi, 15 gennaio, un traguardo straordinario: i cento anni di Antonietta Ruocco, nota in famiglia come Tittina, simbolo di forza, determinazione e generosità. ilvescovado.it

Capodanno in Costiera Amalfitana: notte di festeggiamenti tranquilla senza interventi di rilievo https://iqdc.eu/capodanno-in-costiera-amalfitana-notte-di-festeggiamenti-tranquilla-senza-interventi-di-rilievo/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.