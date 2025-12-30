Amministrative a Termini Imerese il centrodestra al lavoro per un progetto compatto

A Termini Imerese, il centrodestra avvia un dialogo tra i partiti per definire un progetto condiviso in vista delle elezioni primaverili. È stato aperto un confronto politico e programmatico volto a rafforzare l’unità e la coerenza delle proposte, nell’ottica di un’azione amministrativa stabile e rappresentativa delle esigenze della comunità locale.

Aperto il confronto politico e programmatico, a Termini Imerese, tra i partiti del centrodestra in vista del voto di primavera per il rinnovo dell’amministrazione e del consiglio comunale. L'obiettivo è quello di giungere ad una proposta unitaria e condivisa da sottoporre al corpo elettorale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

