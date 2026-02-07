Amministrative Villabate Udc Palermo | Sostegno al sindaco uscente Gaetano Di Chiara

L’Unione di Centro di Palermo conferma il suo sostegno al sindaco uscente Gaetano Di Chiara. Durante un incontro con i dirigenti locali, il partito ha ufficializzato la sua scelta in vista delle prossime elezioni amministrative di Villabate. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e fa pensare a una campagna elettorale che si prospetta ancora più combattuta.

