Ismaele La Vardera rompe gli indugi | Sì mi candido ufficialmente alla presidenza della Regione Siciliana

Ismaele La Vardera ha deciso di candidarsi ufficialmente alla presidenza della Regione Siciliana, dopo aver annunciato la sua scelta durante un evento alle Officine Sandron. La decisione arriva a pochi giorni dalla presentazione delle prime dieci proposte dei dipartimenti tematici di Controcorrente, in occasione del primo anniversario della fondazione dell’associazione. La manifestazione ha attirato molti sostenitori e ha segnato un momento importante per il movimento politico.

“Oggi - dice il leader del movimento - è un giorno storico. Controcorrente è la prima forza di opposizione nell’Isola. Veniamo da anni bui e crediamo che questa terra non possa essere ancora martoriata da questa classe politica che tratta la Sicilia come se fosse una cosa privata e per pochi. Per questa ragione, da questo momento sono candidato ufficialmente alla presidenza della Regione Siciliana”. La Vardera: “Sono io l'alternativa a Schifani, mozione di sfiducia? Anche in Forza Italia c'è chi la voterà” Una corsa che in questo momento è in solitaria ma che durante l’evento ha visto il candidato presidente lanciare un messaggio chiaro al campo largo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Il post di Manlio Messina: «Se riproponete Schifani alla Presidenza della Regione siciliana mi candiderò contro» Manlio Messina, ex assessore regionale e figura di rilievo di Fratelli d’Italia in Sicilia, ha annunciato su social che si candiderà contro Schifani alla Presidenza della Regione se verrà riproposto come candidato. Sicilia, emendamento ‘supercazzola’: l’assessore Dagnino chiarisce e attacca Ismaele La Vardera L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha commentato l’emendamento recentemente approvato in Sicilia, chiarendo la posizione della giunta. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Messina sacrificata o strategia calcolata? De Luca rompe il silenzio; Ismaele La Vardera: Dove finiscono i soldi della tassa di soggiorno?; Elezioni Nicosia, Aldo La Ganga rompe gli indugi: ufficiale la candidatura a sindaco – VIDEO. Controcorrente, La Vardera rompe gli indugi: Mi candido a presidente della Regione, cambiamo questa terra insiemeAlle Officine Sandron di Palermo, nel giorno di San Valentino, il movimento fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, presenta le prime dieci cose che farebbe il governo Controcorrente ... ilsicilia.it La Vardera, 'mi candido alla presidenza della Regione siciliana'Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione siciliana, alle elezioni previste per il prossimo anno. Oggi lanciamo una s ... ansa.it Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi, in visita ufficiale a Palazzo d’Orléans, il comandante interregionale dell’Italia Sud-occidentale della Guardia di finanza, il generale di corpo d'armata Giuseppe Magliocco. Al termine del cor facebook Sarà operativa dal 17 febbraio la piattaforma della #RegioneSiciliana per presentare le istanze e accedere ai contributi straordinari destinati alle attività economiche danneggiate dal #cicloneHarry e alle aziende di #Niscemi. Leggi regione.sicilia.it/la-regi x.com