Amici 25 le pagelle di domenica 30 novembre | che scoperta Elena 7 in sfida Angie 6 e Michele 5

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre è andata in onda la decima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Elena (7) risulta la migliore con La vie en rose, mentre vengono spediti in sfida Angie (6) con il suo inedito Poco Poco e Michele (5) con Leggerezza d'amore. Qui le pagelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

