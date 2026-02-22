La decisione di mantenere chiusi gli impianti sull’Amiata deriva dalla mancanza di personale qualificato, anche se la neve alta favorirebbe lo sci. Le piste, che potrebbero attirare molti appassionati, restano inaccessibili. Le autorità locali non hanno ancora modificato le restrizioni, preferendo salvaguardare la sicurezza degli utenti. La neve fresca, infatti, non basta a garantire le condizioni di sicurezza necessarie per l’apertura degli impianti. La situazione rimane invariata da settimane.

Nessun ripensamento: piste e impianti delle piste della vetta dell’Amiata restano chiusi. Nonostante ci siano ancora 40 centimetri di neve, che potevano richiamare tanti amanti dello sci. Tutto legato a noti problemi e decisioni fonte di disappunto e perdite. Tra i delusi ci sono, come detto, i tanti sciatori che in questo fine settimana potevano passare ore sulla coltre di neve. La stagione invernale, come da calendario, prevede la chiusura entro la metà di marzo. Pista o meglio piste (seppur per pochi giorni è stata sciabile anche quella del Crocicchio) sono rimaste chiuse. Insieme agli impianti di risalita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Amiata, tutto chiuso. Nonostante la neve.

