L’Amiata vede la neve Primo test sulla stagione

L’Amiata si prepara alla stagione invernale con le prime nevicate, segnando il primo test della stagione. Il week-end lungo che si avvicina, in vista dell’Epifania, rappresenta un momento importante per gli operatori turistici locali, pronti ad accogliere visitatori e appassionati di montagna. Un’occasione per verificare le condizioni e promuovere il territorio come meta ideale per gli amanti della neve e delle attività invernali.

Week-end lungo quello che porta all’Epifania dalle tante attese. Sono quelle degli operatori turistici dell’Amiata. Neve in vetta (20 cm) c’è attesa per una nuova precipitazione e del freddo per compattarla. Attese che hanno indotto l’amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore a predisporre gli opportuni servizi per evitare ingorghi stradali e disagi. Da oggi quando i pochi parcheggi della vetta saranno occupati, la vetta non potrà essere raggiunta. Ci sarà il blocco al secondo rifugio ’Cantore’. Prevista una navetta che trasporterà chi intende raggiungere la Croce".Tante persone anche se c’è poca neve naturale e questa è "attaccata" dal vento di Libeccio, vero nemico dell’Amiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

