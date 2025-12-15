INDIRE festeggia 100 anni con una serata-evento all’Auditorium di Roma

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

INDIRE celebra il suo centenario con una serata speciale all’Auditorium di Roma. L’evento, in programma lunedì 15 dicembre alle ore 20, riunisce studenti, docenti e rappresentanti istituzionali per ricordare un secolo di innovazione e impegno nel campo dell’istruzione e della ricerca.

Immagine generica

INDIRE celebra cento anni di storia con una serata-evento in programma questa sera, lunedì 15 dicembre, alle ore 20.00, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il titolo dell’iniziativa è “Un secolo di INDIRE tra musica, parole e visioni”. L'articolo . Orizzontescuola.it

25 aprile, Alessandra Moretti ricorda il nonno partigiano

Video 25 aprile, Alessandra Moretti ricorda il nonno partigiano