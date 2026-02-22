Almanacco | Lunedì 23 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 23 febbraio si ricorda un evento importante che ha coinvolto numerose persone, a causa di una scoperta scientifica fatta in laboratorio. Questa scoperta ha portato a un miglioramento nelle tecniche di diagnosi medica e ha contribuito a salvare molte vite. Durante la giornata si celebrano anche i compleanni di alcune figure note e si ricorda un santo. Il proverbio del giorno invita alla prudenza nel prendere decisioni.

Ribelli cubani rapiscono il 5 volte campione del mondo di Formula 1 Juan Manuel Fangio: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Lunedì 23 Febbraio è il 54° giorno del calendario gregoriano. Mancano 311 giorni alla fine dell'anno. 1927 – La Federal Radio Commission (in seguito ribattezzata Federal Communications Commission) inizia a regolare l'uso delle frequenze radio negli USA 1980 – L'ayatollah Ruhollah Khomeini dichiara che il parlamento iraniano deciderà del destino degli ostaggi nell'ambasciata statunitense 1991 - Thailandia: il generale Sunthorn Kongsompong guida un colpo di Stato incruento, deponendo il primo ministro Chatichai Choonhavan 1998 - Netscape Communications Corporation annuncia la fondazione di mozilla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Almanacco | Lunedì 2 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoOggi, 2 febbraio, è il 33º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano. Almanacco | Lunedì 9 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoOggi si ricorda l’inaugurazione di Luigi Einaudi a Roma nel 1955. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 23 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanacco; Referendum giustizia, ad Arezzo Gherardo Colombo spiega le ragioni del No; Oroscopo di lunedì 23 febbraio 2026; Conferenza stampa a Roma per Matera 2026: svelato il palinsesto e la Cerimonia di Apertura. 23 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 23 febbraio è il 54º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è paziente e costante, con una naturale predisposizione al lavoro metodico. È una persona che costruisce nel tempo, senza ... veronasera.it L'oroscopo del giorno lunedì 23 febbraio: Leone in fase di riequilibrio, Scorpione attivoOroscopo e previsioni della giornata di lunedì 23 febbraio con classifica: Cancro cerca la propria fortuna altrove ... it.blastingnews.com Buona giornata con "l'Almanacco Quotidiano" de Il Cittadino Canadese! Oggi è lunedì 16 febbraio 2026. SANTI DEL GIORNO: Santa Giuliana di Nicomedia – Martire; San Maruta – Vescovo; San Panfilo e compagni – Martiri di Cesarea di Palestina; San Gilber - facebook.com facebook