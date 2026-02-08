Almanacco | Lunedì 9 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi si ricorda l’inaugurazione di Luigi Einaudi a Roma nel 1955. È un giorno in cui si ripercorrono i primi passi della sua presidenza, con un evento che segnò un momento importante per la Capitale e il Paese.

A Roma Luigi Einaudi inaugura la prima linea metropolitana italiana: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Lunedì 9 Febbraio è il 40° giorno del calendario gregoriano. Mancano 325 giorni alla fine dell'anno. 1964 – I Beatles debuttano al The Ed Sullivan Show e con un'audience pari a 73 milioni di persone, segnando uno dei più grandi eventi televisivi della storia; 1996 - L'Irish Republican Army dichiara la fine del suo cessate il fuoco durato 18 mesi e fa esplodere una bomba a Canary Wharf (Londra); 2001 – Il sottomarino statunitense USS Greeneville colpisce e affonda accidentalmente la nave scuola giapponese Ehime-Maru'.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Roma Inaugurazione

Oggi, 2 febbraio, è il 33º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Inaugurazione

Argomenti discussi: 9 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Lunedì 2 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Martedì 3 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Martedì 3 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno.

Almanacco | Lunedì 9 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoA Roma Luigi Einaudi inaugura la prima linea metropolitana italiana: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Oroscopo di lunedì 9 febbraio, ecco le previsioni segno per segnoOroscopo di lunedì 9 febbraio 2026 : ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, ... itacanotizie.it

ALMANACCO DEL GIORNO Oggi Sabato 7 Febbraio 2026 Oggi è il 38mo giorno dell'anno composto di 365 giorni. Torna Lunedì a Sant'Angelo dei Lombardi il mercato settimanale. La Chiesa ricorda e celebra: San Riccardo, re degli Inglesi, San Massimo di facebook