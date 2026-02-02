Almanacco | Lunedì 2 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi, 2 febbraio, è il 33º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano. Mancano ancora 332 giorni alla fine del 2024, che sarà bisestile. È un giorno come tanti, senza grandi eventi storici registrati, ma segnato da un normale passaggio di date e ricorrenze.

Domenica 2 febbraio è il 33º giorno del calendario gregoriano. Mancano 332 giorni alla fine dell'anno (333 negli anni bisestili). Santo del giorno: nel Cattolicesimo si venera la Candelora, ovvero la presentazione del Signore, simbolo di Cristo luce per illuminare le genti, anche detta della Purificazione di Maria. 1309 - Papa Clemente V viene trattenuto ad Avignone dal re di Francia Filippo il Bello: inizia la Cattività avignonese. 1914 - Viene distributio negli Stati Uniti d'America il film 'Making a Living' prodotto dalla Keystone Pictures Studio: rappresenta l'esordio cinematografico di Charlie Chaplin.

