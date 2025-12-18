A Casalpusterlengo, un intervento di sgombero ha portato alla denuncia di due persone coinvolte in un'occupazione abusiva di un alloggio Aler. L'operazione, condotta dalle forze dell'ordine, evidenzia l'impegno nel tutela del patrimonio pubblico e nel contrasto agli abusi immobiliari, rafforzando la sicurezza e il rispetto delle norme nelle comunità locali.

© Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, sgombero di un alloggio Aler occupato abusivamente: due denunciati

Casalpusterlengo (Lodi), 18 dicembre 2025 – Sgombero e denuncia per occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Casalpusterlengo, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, è intervenuta in via Solferino, all’interno di un condominio Aler, per liberare un appartamento occupato senza titolo. Durante l’operazione, sono stati identificati due soggetti, un ragazzo 21 anni, e 45 anni, di nazionalità rispettivamente magrebina ed egiziana. I due si erano introdotti nell’alloggio utilizzando mezzi di fortuna. Al termine degli accertamenti sono stati fotosegnalati e deferiti all’Autorità giudiziaria, per il reato di occupazione abusiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

